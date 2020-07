Economia In Evidenza Primo Piano Dalla Elbor del gruppo Petitto alla Ema: ecco le aziende irpine premiate per affidabilità finanziaria 5 luglio 2020

Alpi – Dalla Elbor del gruppo Petitto alla Ema di Morra de Sanctis. Ecco le aziende irpine premiate per affidabilità finanziaria. La provincia di Avellino continua a farsi rispettare nel panorama economico regionale e nazionale, grazie a brillanti imprenditori. Domani a Napoli 7 aziende irpine premiate per performance gestionali e affidabilità finanziaria (ad eccezione delle start up innovative) dal Comitato Scientifico di “Industria Felix Magazine”, trimestrale di economia e finanza.

Le magnifice sette sono: Casa di cura privata Montevergine, Cosmopol, E.B.I. Elettromeccanica Bocchino Irpina, Elbor, Europea Microfusioni Aerospaziali, La.me.s., Zenone Elettronica. In Campania, in totale, sono 66 le aziende premiate.

“Industria Felix” ha realizzato anche un’inchiesta in collaborazione con Cerved, da cui emerge che aumentano del 7,6% i ricavi delle 12mila società di capitali con sede legale in Campania e fatturati sopra il milione di euro in fase pre Covid-19. La provincia di Salerno cresce di più percentualmente per ricavi, quella di Napoli per redditività e quella di Avellino per addetti.

Sarà presentata domani mattina dal direttore di IFM Michele Montemurro e dal chief commercial officer di Cerved Roberto Mancini, a Napoli all’Auditorium della Regione

Campania alla presenza, tra gli altri, del Governatore Vincenzo De Luca, dell’assessore alle Attività produttive e alla Ricerca scientifica Antonio Marchiello, del presidente e vicepresidente di Confindustria Campania Vito Grassi e Filippo Liverini.

Il campione analizzato ha prodotto 88,6 miliardi di ricavi e 5,5 miliardi di mol (+1,6%) con 370mila addetti (+8,2%). La classifica per fatturati è così suddivisa in miliardi di euro: 14 a Salerno (+8,4%), 2 a Benevento (+7,8%), 52,8 a Napoli (+7,6%), 15 a Caserta e 4,8 ad Avellino. Le uniche due province a registrare un aumento del margine operativo lordo sono Napoli, 3,5 miliardi con +5,6%, e Salerno, 807 milioni con +2,1%.

Rispetto al campione analizzato, crescono gli addetti in tutte le province: percentualmente Avellino è la migliore con +10,8% su un numero complessivo di 24.276 unità, circa un decimo di Napoli, 223.454 (+8,2%).