Provincia Dalla “Cicciolata” in piazza alla tombolata: un mese di eventi per il Natale ad Aiello 3 dicembre 2019

Anche quest’anno la magia del Natale animerà le strade di Aiello del Sabato. Un cartellone ricco di eventi è stato allestito dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del territorio, la Parrocchia ed il Forum dei Giovani. Un Natale da vivere in un’atmosfera magica, che prenderà il via il 7 dicembre con l’arrivo in paese de Il Pino Irpino. Il Forum dei Giovani ha preparato varie calze piene di caramelle e cioccolatini che Il Pino Irpino distribuirà alle famiglie in difficoltà attraverso la Caritas.

L’8 dicembre ci sarà nella Chiesa della Natività il “Gruppo Khoramma” che ospite del Gruppo di Preghiera S. Pio si esibirà in un concerto natalizio. Si prosegue il 13 con la “Cicciolata” in Piazza Garibaldi, in onore di Santa Lucia, a cura dell’Apostolato della Preghiera. Il 17 dicembre, ci sarà spazio alla cultura, con l’Amministrazione Comunale che premierà con delle borse di studio per merito scolastico 40 tra ragazze e ragazzi del proprio Comune.

Il 19 dicembre, sulla Sabina (fraz. di Aiello del Sabato), presso la Chiesa di San Pietro ci sarà il “Concerto di Natale” del Coro Diapason, mentre il 20 presso il Centro Sociale “Madre Teresa di Calcutta” di Aiello del Sabato ad esibirsi sarà l’Orchestra dell’Istituto Comprensivo. Sempre il 20 dicembre, alla fine del concerto, vi sarà la tombolata sulla Sabina (fraz. di Aiello) a cura del “Comitato festa San Pietro).

Il 21 dicembre, grazie all’Amministrazione Comunale, arriva “Il Villaggio di Babbo Natale” per i più piccoli, con laboratori natalizi, spettacoli di magia e musica. L’appuntamento è in Piazza Garibaldi. Il 22 dicembre mattina saranno presenti i banchetti dei volontari Telethon mentre la sera alle ore 19, nella Chiesa della Natività ci sarà il concerto del Coro Parrocchiale di Aiello del Sabato. Il 23 dicembre, c’è la seconda edizione di “18esimo”. Iniziativa con la quale l’Amministrazione Comunale dà il benvenuto alle proprie cittadine e cittadini nella maggiore età. Il 27 dicembre, presso il Municipio ci sarà una iniziativa della Pro-Loco. Tanti giochi e divertimento il 28 dicembre con la “Serata giochi da tavolo” organizzata dal Forum. Mentre saranno protagonisti il cinema e la musica il 29 con l’Apostolato della Preghiera ed i Gruppo San Pio. Entrambe le serate si svolgeranno al Centro Sociale “Madre Teresa di Calcutta”. Il 30 dicembre, ancora spazio alla musica, con il Maestro Fabio D’Amore presso la Chiesa di San Felice alla frazione Tavernola San Felice.

Il 3 gennaio, grazie all’Amministrazione Comunale, arriva “la Befana” per i più piccoli, con baby dance, balli e tante calze con caramelle e cioccolate. L’appuntamento nel borgo di Tavernola San Felice.

Il 5 gennaio ancora spazio alla cultura con la presentazione del libro “Tolidà – La paura della felicità” scritto da una giovane autrice locale: Enza Graziano. Si conclude il 6 gennaio con la Tombolata, nel Centro Sociale “Madre Teresa di Calcutta” a cura dell’Apostolato della Preghiera.