Benevento Dal Hub di Benevento al mondo, la creazione della pizza in diretta dallo stabilimento Buitoni 24 gennaio 2019

Nella serata di giovedì 24 gennaio, a partire dalle 18.30, si aprirà un collegamento satellitare in diretta che unirà per la prima volta lo stabilimento Buitoni di Benevento con quello di Milano, dove saranno presenti Stefano Bolognese, Business Executive Officer Buitoni Culinary Italia, Giuseppe Esposito, Maestro Pizzaiolo Buitoni, oltre a giornalisti e blogger.

L’evento sarà l’occasione per lanciare le nuove referenze di Pizza “Bella Napoli” che, dallo stabilimento Buitoni di Benevento, sono esportate in tutto il mondo. Un viaggio all’interno di una delle eccellenze campane in gradi di sfornare 350 pizze al minuto. Sarà un’occasione per vivere in diretta la creazione della pizza ed assaporare il prodotto ambasciatore del Made in Italy.

Questa iniziativa rappresenta uno dei primi risultati del piano di investimenti di oltre 50 milioni di euro annunciato nel settembre 2017 che ha l’obiettivo di rendere Benevento l’hub internazionale della pizza surgelata.