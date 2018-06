Insieme Protagonisti, D’Agostino: “Contribuito all’affermazione di Pizza”

La nota dell’ex deputato Angelo D’Agostino.

Come avevamo immaginato, “Insieme Protagonisti” si è rivelato un esperimento di successo proprio perché siamo riusciti a coniugare la forza che può venire dalle nuove generazioni con l’esperienza di chi ha dimostrato di saper cogliere le esigenze dei cittadini e di amministratore con saggezza ed efficacia. Un grazie ai tanti elettori che hanno creduto in noi e con i quali condivideremo costantemente le iniziative che assumeremo alla guida della città.

Con oltre 2150 voti – prosegue D’Agostino – Insieme Protagonisti ha contribuito all’affermazione di Nello Pizza e della coalizione di centrosinistra. Un risultato che ci permetterà di avere una significativa rappresentanza in Consiglio Comunale che continuerà a portare avanti le nostre idee sulla città e la concezione che abbiamo dell’impegno politico e amministrativo. Anche grazie alla nostra lista, infatti, il centrosinistra ha già la maggioranza in Consiglio Comunale e sta creando i presupposti per un’amministrazione dinamica, efficiente, autonoma e capace di affrontare i problemi che vive la città.

Da oggi – chiude D’Agostino – tutti i nostri candidati sono impegnati per la vittoria finale di Nello Pizza, per consolidare la maggioranza in Consiglio comunale e per evitare che possa aprirsi una fase di ingovernabilità e instabilità che risulterebbe dannosissima innanzitutto per gli avellinesi.