Attualità Da Vallata al Master Pizza Champion: Strazzella tra i migliori otto pizzaioli d’Italia 15 ottobre 2019

Fabio Strazzella, il pizzaiolo di Vallata in finale tv su Sky al talent Master Pizza Champion, ieri sera durante la seconda puntata del programma ho conquistato il passaggio del turno e ora è tra i migliori otto a giocarsi il titolo di miglior pizzaiolo d’Italia.

La Campania, la patria per eccellenza della pizza, è in buone mani al Master Pizza Champion, l’unico talent show televisivo per pizzaioli professionisti in onda sui canali Sky 913 e Canale Italia 83 tutti i lunedì sera per sei puntate.

Infatti, sono state proprio le mani del talentuoso pizzaiolo irpino Fabio Strazzella della pizzeria Manhattan di Vallata a preparare l’impasto che gli ha premesso di entrare a far parte della top 10 dei pizzaioli più bravi d’Italia e contendersi il prestigioso titolo di Master Pizza Champion.

Nella seconda puntata del talent Fabio sbaraglia la concorrenza nella difficile prova di “pizza a sorpresa” e ancora una volta dà dimostazione delle proprie abilità superando la prova a eliminazione diretta.

Infatti, gli otto pizzaioli in gara avevano solamente un minuto di tempo per scegliere i vari ingredienti posti su una parete e realizzare al momento l’abbinamento ideale da portare davanti ai giudici di gara utilizzando solamente ed esclusivamente il loro tipo d’impasto. Quella di Fabio è stata una prova di spessore dove alla fine ha vinto la sua grande dote di pizzaiolo nel saper scegliere con maestria e nel modo più equilibrato tutti gli ingredienti da lui selezionati nel pochissimo tempo a disposizione.

Da questa intuizione improvvisa nasce la sua pizza con una base di fior latte, funghi porcini trifolati, e in uscita pancetta stufata e timo. Una pizza semplice ma al tempo stesso una vera e propria esplosione di sapori dove ogni ingrediente si distingue per la sua particolarità.

Da tutti definito il “pizzaiolo romantico”, proprio per il modo di realizzare gli impasti a mano durante queste competizioni, il pluripremiato pizzaiolo irpino non è nuovo a questi trionfi.

Infatti è arrivato a questa 5° edizione del Master Pizza Champion vincendo la tappa regionale di selezione di Napoli lo scorso maggio e passando per i vari podi nelle più importanti competizioni nazionali, europee e mondiali.

A redere onore a Fabio ci pensano ogni giorno i propri fratelli diventati negli anni una macchina perfetta dove ognuno ha un ruolo ben preciso. Diego il fratello minore, abilissimo pizzaiolo con cui Fabio crea e condivide tutti i segreti della pizza. Vincenzo, il proprietario della pizzeria che si occupa dell’organizzazione e gestione dell’azienda e infine Carmine valido social media manager che promuove l’attività commerciale.