Da tutti i partiti piovono auguri e belle parole per il Prefetto Piantedosi 7 Agosto 2020

Da tutti i partiti piovono auguri e belle parole per l’irpino Piantedosi. “Buon lavoro al nuovo prefetto di Roma Matteo Piantedosi, che in tutta la sua carriera ha dimostrato grande serietà e competenza oltre a doti umane fuori dal comune. Farà certamente benissimo, esattamente come il prefetto Gerarda Pantalone che merita il ringraziamento della città”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini riferendosi a Piantedosi che e’ stato anche capo di Gabinetto al Viminale quando Salvini era ministro dell’Interno.

“Auguri di buon lavoro al nuovo prefetto di Roma Matteo Piantedosi e un grande ringraziamento a Gerarda Pantalone per il lavoro svolto in questi anni. La Regione Lazio rinnova al nuovo prefetto la piena disponibilità per una proficua collaborazione fra le istituzioni”. Lo comunica in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“Vivissimi auguri al nuovo Prefetto di Roma Piantedosi. Un uomo di grande esperienza che sarà prezioso per il presente e il futuro della Capitale. Grazie al Prefetto Pantalone anche per la pazienza con cui ha svolto la sua funzione avendo accanto un sindaco inadeguato. Auguri al Perfetto Frattasi che diventa Capo di Gabinetto del Viminale dove porterà la forza della sua vasta esperienza”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri commissario del coordinamento Forza Italia Roma Capitale.