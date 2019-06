Primo Piano Provincia Da Summonte a Zungoli, è la Notte romantica dei Borghi 22 giugno 2019

Un appuntamento per innamorarsi dell’estate e dei borghi irpini. Questo il senso della kermesse la Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia. Una festa tutta da vivere in programma stasera, sabato 22 giugno, a Summonte, promossa dal Comune in collaborazione con il Club I Borghi più belli d’Italia e la Pro Loco.

“Il borgo di Summonte – spiega il sindaco Pasquale Giuditta – torna a scommettere su gastronomia locale, magiche atmosfere, luci, cuori e musica dal vivo. Si parte alle 18 con ScopriAMO Summonte. La sala consiliare del Municipio, ospiterà la presentazione dell’APP InstanEAT, applicazione efficace ed innovativa per la promozione del territorio, realizzata dalla ANalist Group di Antonio Iannunzzi, per offrire un supporto ai turisti che visitano Summonte”.

La giornata proseguirà con il convegno “L’estetica e la bellezza del Borgo” con la partecipazione di Luca Cantore

D’Amore e la presentazione del suo saggio “L’Estetica del Decanter”. Alle ore 20.30 tutti al borgo per partecipare a CeniAMO insieme a lume di candela. Lungo via Borgonuovo si potranno degustare le specialità gastronomiche locali comodamente seduti lungo i tavoli predisposti ad hoc per l’occasione o passeggiando lungo le vie del borgo. Il tutto sarà accompagnato da piacevoli intrattenimenti musicali.

Alle 23.30 spazio a PasseggiAMO al Castello con brindisi romantico sotto le stelle, degustazione del tortino dal cuore caldo e sorbetto. La giornata si chiuderà con un momento Mozzafiato: bacio della Mezzanotte e lancio di lanterne e palloncini nella suggestiva cornice del Complesso Castellare. Per l’occasione saranno presenti nel borgo “I Viandanti di Montevergine” con coreografie medievali che animeranno il borgo. Di scena la Bad Brass Band con lo chef d’orchestra Sasà Santaniello con la Marching Orchestra – Orchestra Itinerante. Piazza Gelsi ospiterà la Filarmonica sotto le stelle con Osvaldo Arditamen – tre alla Torre Angioina il Trio Over the Music con il soprano M. Annunziata D’Alessio, al violino M. Anna Clara Capossela e al pianoforte M. Giuseppe Musto. La direzione artistica è affidata al M° Paolo De Vito.

Nel corso della serata saranno distribuite frasi d’amore a tutti gli innamorati che decideranno di trascorrere una piacevole serata in uno dei Borghi più belli d’Italia. “Credo che il nostro territorio vada sostenuto attraverso iniziative di questo tipo – spiega il primo cittadino di Summonte da sempre attento promotore del Partenio – La notte romantica di Summonte si inserisce in un cartellone nazionale che coinvolge i Borghi più belli d’Italia. Quella che vuole essere l’occasione per promuovere il nostro paese, la nostra gastronomia, il nostro ambiente e il nostro patrimonio storico culturale e allo stesso tempo creare importanti momenti di socializzazione per la comunità. Vi aspettiamo tutti per trascorrere una notte romantica a Summonte”.

Da non perdere anche la Notte Romantica di Zungoli, dalla degustazione nei ristoranti del dessert “Pensiero d’amore”, appositamente creato dallo chef stellato Donato Episcopo al “Bacio di Mezzanotte”, coronato dal lancio nel cielo di migliaia di palloncini. Ad alternarsi concerti, spettacoli teatrali, mostre e degustazioni per riscoprire la bellezza del borgo, gli itinerari della Transumanza e della via Francigena. Ad impreziosire l’itinerario la passeggiata romanica tra luci soffuse nei vicoli acciottolati e soprattutto al castello. Alle 21 appuntamento con “Incantamenti…dal vecchio al nuovo mondo” con il Trio Accord, Gennaro Minichiello al violino, Giovanna D’Amato al violoncello, Ezio Testa alla fisarmonica.