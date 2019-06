Avellino Da Sportdays a Sportparks: unico esempio italiano di bestpractice sportiva 11 giugno 2019

È partito con Giugno ed è in pieno svolgimento lo Sportdays, la manifestazione che ogni anno richiama migliaia di visitatori e coinvolge tanti giovani in attività sportive di ogni genere.

Dal 1 al 20 Giugno Parco Manganelli ad Avellino sarà lo spazio dello sport per eccellenza e si animerà di gioia e divertimento per regalare alla città, con queste prime settimane di caldo intenso, anche i primi capitoli di un’estate a misura di famiglia.

L’iniziativa nel 2018 ha reso alla nostra Campania un meritato riconoscimento, in quanto unico esempio italiano di bestpractice sportiva, nell’ambito del progetto internazionale europeo denominato “Sportparks”. Onore al merito di Giuseppe Saviano, dunque, guida storica del CONI di Avellino che «questa edizione di Sportdays – ha affermato in una nota stampa – concretizza la nostra volontà di valorizzare la pratica sportiva come momento di aggregazione dei figli con i genitori, dei nipoti con i nonni», perché è cosa risaputa che lo sport è uno strumento educativo a tutti gli effetti, un valore da coltivare e tramandare come un principio sano, parte integrante di uno stile di vita equilibrato.

Tutti gli amanti dello sport e degli sport all’aperto, in particolare, saranno i veri protagonisti di un festival ricco di attività, eventi e appuntamenti, che si svolgeranno quest’anno nella splendida cornice di Parco Manganelli, uno scenario più e più volte messo in discussione per l’incuria e l’abbandono di cui è stato oggetto, che avrà in tal modo la possibilità di riscattarsi, offrendosi al pubblico nella propria oggettiva bellezza e nelle proprie grandi potenzialità.

Pattinaggio, ginnastica ritmica, artistica e danza moderna, pilates, kick boxing, taekwondo, rugby, calcio, scherma, pesistica paraolimpica e olimpica per adulti e bambini, con gare di kettlebell e braccio di ferro, e ancora go-kart, arrampicate per bambini, tiro con l’arco, tornei di scacchi, sciabola e spada, teatro dei burattini, incontri su baseball, basket, softball, equitazione e ciclismo: sono solo alcune delle numerosissime attività che riempiono un programma fitto di appuntamenti, in cui il CSV di Avellino si inserisce con i suoi “Corner”, interessanti e di rilievo per l’attualità degli argomenti trattati, su “Riciclare in armonia”, che riguarderà l’importanza del recupero e del riutilizzo dei materiali in plastica, “Cibo e Arte” e “Costruiamo il nostro orto”, un laboratorio pensato per bambini dai 5 ai 10 anni, guidati in un percorso di esplorazione della natura attraverso i cinque sensi, che consentirà loro, piccoli contadini per un giorno, di vivere un’esperienza sul campo entusiasmante e gratificante.

Nel programma si inseriscono, poi, altre iniziative di pregio e degne di nota, come la promozione di varie attività cinofile, l’educazione stradale, la lettura ad alta voce di “Storie al parco”, il convivio su “Il bambino e l’attività motoria di base” e quello su “Lo Sport oltre le Barriere” a cura del CHIRS di Avellino.

Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti in questo Giugno al parco di Avellino e l’auspicio è che siano iniziative come questa a rimettere in moto l’entusiasmo e l’ottimismo per un futuro sempre più ricco di contenuti e comunità.