Provincia Da Orietta Berti ai Boomdabash, due mesi di eventi con (R)estate a Chiusano 14 giugno 2019

Al via l’attesa manifestazione (R)estate a Chiusano, promossa dall’amministrazione del Comune di Chiusano San Domenico, in collaborazione con le associazioni del territorio.

Fino al 15 Settembre le performance di artisti di carattere nazionale animeranno il suggestivo scenario del paese alle falde del Monte Tuoro.

Protagonista sarà quest’anno la grande musica. Il palco allestito in Piazza Dante vedrà alternarsi artisti che hanno fatto la storia della musica italiana e che incontrano i gusti di giovani e meno giovani. Grande attesa il 21 Luglio per il concerto di Orietta Berti e il 9 Agosto per il concerto di Sal da Vinci. Sarà poi la volta dei Boomdabash il 25 Agosto seguito dal Dj Set di RTL 102.5.

I Boomdabash sono stati tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo e si sono rivelati come una delle band più amata dai giovani con il singolo Ti aspetterò. Tra i nuovi tormentoni estivi il loro Mambo Salentino, realizzato in collaborazione con Alessandra Amoroso.

Gli amanti della musica classica sono invitati il 13 Agosto al concerto all’Eremo Santa Maria della Valle.

La montagna sarà lo sfondo della manifestazione ma il territorio quest’anno sarà anche una risorsa da scoprire e da vivere. Si parte domenica 16 giugno con l’incursione di Invasioni Irpine alla scoperta dei luoghi più belli, il 23 giugno We Love Tuoro, il percorso trekking nei sentieri montani, si rinnova poi il tradizionale campeggio di Ferragosto in montagna alla frescura del monte Tuoro.

Spazio anche al Grande Teatro il 17 Agosto con Maurizio Casagrande. E poi ancora spettacoli di animazione per grandi e piccini e cinema all’aperto. La Corrida (10 Agosto) e Ciao Darwin Show (24 agosto) riproporranno i seguitissimi format televisivi per offrire ore di puro divertimento.

I grandi eventi saranno accompagnati dalla buona cucina con la valorizzazione dei prodotti tipici locali. Da non perdere il 6 luglio la I Festa della Marchigiana I.G.P., la Festa della Birra il 13 luglio e l’appuntamento con la Sagra contadina il 26 e 27 luglio. Torna anche Gustarte il 31 Agosto con il Concerto di Ciccio Merolla, Lucariello, Valerio Ricciardelli e I Tammurriare.

Festa dedicata agli anziani il 3 agosto con il Concerto di Musica napoletana “Anema e Core” ma anche i ragazzi non avranno da annoiarsi grazie al Torneo di Calcetto in memoria del giovane Matteo Reppucci, al Torneo di Beach Volley e ai Giochi senza Quartiere che si svolgeranno nei mesi di Luglio e Agosto. Ancora la Festa del Volontariato e della Protezione Civile è prevista per il 23 Agosto. Lo spazio culturale vedrà la realizzazione di ben 3 Venerdì letterari dedicati alla presentazione di opere (19 luglio, 2 e 30 agosto). Anche gli amici a 4 zampe saranno protagonisti grazie al concorso canino Expo Dog previsto per il 4 Agosto. Il 7 settembre sulla Collina San Domenico l’esclusivo evento di fine estate Irpiniamood Summer End, mentre l’8 settembre il rombo dei motori ritornerà a tuonare nell’VIII edizione del Tuning Day.

L’estate chiusanese si chiuderà il 14 e 15 settembre con la V^ edizione del TUORO FOLK FESTIVAL. Ospiti di eccezione con le loro diverse culture musicali riuniranno l’intero repertorio di musica popolare dell’Italia Meridionale, in un no-stop di tarantelle, tarante, tammurriate e balli popolari.

In allegato il calendario degli eventi. Non mancate!