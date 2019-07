Avellino In Evidenza Primo Piano Da Luca Abete a James Senese, passando per Ghemon e Livio Cori: 45 giorni di eventi in città 22 luglio 2019

Renato Spiniello – Le caratteristiche dell’Avellino Summer Fest, la serie di rassegne che in maniera trasversale animerà l’estate nel capoluogo, sono il made in Irpinia (emblematiche le scelte di Ghemon e Luca Abete) e il far riacquisire alla città il senso di comunità e di punto di riferimento a livello regionale.

Sarà una stagione all’insegna di 45 giorni di eventi con l’intento di far diventare Avellino capitale dell’estate. E’ questo l’obiettivo dell’amministrazione guidata da Gianluca Festa, che stamane, a seguito della riunione di Giunta che ha deliberato il programma, in attesa che passi per la Regione Campania e che poi si completi con le firme sui vari contratti degli artisti, anticipato ai cronisti nella sala stampa di Palazzo di Città.

Oltre a Ghemon e Luca Abete, si alterneranno sui vari palchi montati non solo in centro città, artisti come Andrea Sannino, Eugenio Bennato, Jamese Senese, Enzo Gragnaniello, Marcello Apicella, Spaghetti Style, i Motolv d’Irpinia, Livio Cori, Vinyl Guampy, i Malamente, Franco126, diverse cover band che ricorderanno i cantautori degli anni ’80 e tanti altri gruppi locali.

Ma non solo musica, come svelato dall’assessore agli Eventi Stefano Luongo ci sarà anche il teatro e il cinema all’aperto, rispettivamente a Piazza del Popolo e al Duomo, con il coinvolgimento di diverse realtà locali, poi 30 giorni di eventi per i bambini a Piazza Kennedy, gli artisti di strada che si esibiranno ogni week-end per il Corso, la street art, il tango e la moda.

“Spero davvero di non aver dimenticato nulla – aggiunge l’esponente dell’esecutivo Festa – Abbiamo lavorato, insieme ai due direttori artistici, Roberto D’Agnese e Gianni Simioli, giorno e notte, in pochissimo tempo, per dare alla comunità avellinese vivacità ed entusiasmo, elementi propedeutici per rendere Avellino attrattiva per la provincia e per l’intera Regione. Il programma completo, che prevedrà anche le attività delle varie associazioni del capoluogo, sarà comunicato e pubblicato nei prossimi giorni con un’apposita conferenza stampa e campagna di comunicazione”.

“Torneranno anche le luminarie e i fuochi d’artificio in grande stile – ci tiene a sottolineare il sindaco Festa – storia e tradizioni sono elementi anche simbolici da cui ripartire per far tornare l’orgoglio di essere avellinese. Il cartellone estivo è molto ampio, bello ed entusiasmante: vogliamo che Avellino diventi un punto di riferimento del turismo campano”.