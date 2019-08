Avellino In Evidenza Primo Piano Da Luca Abete a James Senese: 50 giorni di eventi in 33 luoghi diversi. Ecco il programma dell’Avellino Summer Fest 1 agosto 2019

Renato Spiniello – Da Luca Abete, in programma questo pomeriggio in Piazza Biagio Agnese, a James Senese e Marcello Apicella che chiuderanno la rassegna il 21 settembre a Borgo Ferrovia. Il cartellone dell’Avellino Summer Fest entra nel vivo con la conferenza stampa di presentazione avvenuta questa mattina nella Sala Stampa di Palazzo di Città alla presenza del sindaco Gianluca Festa, dell’assessore agli Eventi Stefano Luongo, dei due direttori artistici Roberto D’Agnese e Gianni Simioli e degli altri esponenti dell’esecutivo a partire dalla Vicesindaca Laura Nargi.

Un’estate all’insegna del made in Irpinia e del made in Campania, con artisti come Ghemon, che si esibirà al Corso il 16 agosto, ma anche Andrea Sannino, Molotov d’Irpinia, Livio Cori, Franco126, Eugenio Bennato, Enzo Gragnaniello, i comici di Made in Sud e tanto altro ancora. “Sarà un ferragosto esplosivo – afferma Festa – abbiamo voluto premiare i tanti talenti locali che hanno gradito a loro volta questa scelta. Ma si ritornerà anche alle tradizioni con i fuochi d’artificio (che figurano nel logo della manifestazione, ndr) e le luminarie“.

“Un programma innovativo e originale – aggiunge l’assessore Luongo – l’obiettivo è creare aggregazione e riscoprire il senso di comunità che si è perso nel corso degli anni. Inoltre puntiamo ad affermare il ruolo di centralità di Avellino rispetto al panorama irpino e regionale”.

In numeri saranno 116 eventi spalmati in 49 giorni in 33 diversi luoghi della città, in quanto – come affermano gli organizzatori – “non esisteranno più zone di serie A e serie B”. 10 le attività e 20 le rassegne, con cento realtà coinvolte: 60 artisti musicali, 3 compagnie teatrali, 4 associazioni cinematografiche, 2 di ballo e tanto altro ancora, compreso cabaret, intrattenimento per i bambini e spettacoli di moda.

ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO CON LE DATE E I LUGOHI DOVE SI ESIBIRANNO GLI ARTISTI: