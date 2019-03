Cronaca Primo Piano Dà in escandescenze nel bar, poi si scaglia contro i carabinieri: arrestato 46enne 8 marzo 2019

I Carabinieri di Montella hanno arrestato un 46enne del luogo, ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali, minaccia e resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale.

I fatti si sono svolti nella serata di ieri a Caposele: al “112” giunge la segnalazione di una persona che stava arrecando disturbo in un bar.

Giunti sul posto, i Carabinieri constatano che la persona segnalata era già andata via; nel locale però è presente un soggetto, già noto alle Forze dell’Ordine, che fin da subito non fa mistero di non gradire la presenza della pattuglia, proferendo nei confronti dei militari frasi minacciose.

E nonostante i bonari e ripetuti inviti alla calma, in una rapida escalation di livore, l’uomo si è scagliato contro gli operanti.

È stato solo grazie alla prontezza di riflessi del carabiniere aggredito – che comunque è stato colpito e ferito in modo lieve – e dell’immediato intervento del collega, che l’azione non ha prodotto ben più gravi conseguenze.

Con non poca fatica l’uomo è stato bloccato e condotto in Caserma: il 46enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto ai domiciliari, in attesa di comparire nella mattinata odierna in Tribunale per essere giudicato con la formula del rito direttissimo.