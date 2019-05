Cronaca Da Foggia in trasferta per compiere furti: scattano i Fogli di Via Obbligatori 16 maggio 2019

Un 25enne di Foggia, nonostante fosse gravato dagli obblighi di Sorveglianza Speciale, è stato sorpreso dai Carabinieri della Stazione di Lacedonia a girovagare in quel centro in compagnia di altri quattro pregiudicati (tutti foggiani, di età compresa tra i 24 e i 65 anni).

Per il primo è scattato il deferimento alla competente autorità giudiziaria, mentre per i quattro, poiché non erano in grado di giustificare la loro presenza in quel Comune, è scattato l’allontanamento con Foglio di Via Obbligatorio.

Stessa misura scattata anche per un 40enne di Cerignola (FG), gravato da precedenti di polizia, sorpreso dai Carabinieri della Stazione di Sant’Andrea di Conza in atteggiamento sospetto e senza un valido motivo, in prossimità di abitazioni isolate.