Magazine Da Expò Caffè a Grottaminarda il tuo regalo per Natale senza paragoni 4 dicembre 2018

Una pausa di relax e gusto durante la giornata è ricercata da tutti e durante le festività natalizie i regali che riguardano il settore del caffè sono le più gettonate. A Grottaminarda Expò Caffè non farà mancare le sue offerte per un regalo senza paragoni. Fino al giorno dell’Epifania una delle offerte più incredibili riguarda la macchina Luna Caffitaly in offerta speciale a soli 49,90€. Uno sconto del 66% che pagherete meno di 50€ anzichè 149€ con l’acquisto di 50 capsule smart. Nel punto vendita di Grottaminarda sarà possibile trovare tantissime altre offerte personalizzate per la propria macchina del caffè e tante novità del settore a prezzi vantaggiosi. Expò Caffè vi aspetta in Via A. Manzoni a Grottaminarda (AV)

Tel. 0825 445158

Cell. 338 851 9072

info@expo-caffe.com

www.expo-caffe.com

facebook: EXPO CAFFÈ srl