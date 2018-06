Provincia Da De Gregori allo Stato Sociale: ecco il Verteglia Mater 20 giugno 2018

La organizzazione dell’evento VertegliaMater ha diffuso il cartellone completo delle serate musicali previste durante la kermesse che si terrà dal 24 al 28 luglio sull’altopiano di Verteglia, in Irpinia. Non solo nomi particolarmente noti al grande pubblico come Francesco De Gregori e Lo Stato Sociale, Antonio Onorato New Quartet, ma anche il meglio di band e artisti emergenti locali, come i Molotov d’Irpinia, i Vat Vat Vat, i Briganti erranti, i Sonora, gli Zeketam, e Faia.

“Vertegliamater ha nella promozione del territorio e delle sue eccellenze locali uno dei suoi obiettivi principali – spiega Rino Buonopane, ideatore della kermesse – purché vengano coniugati con la dimensione ambientale, che è ricchezza e al tempo stesso valore da tutelare. Quindi anche la musica del territorio, che è uno strumento formidabile per sensibilizzare, specie i giovani, sui temi della tutela ambientale, va promossa per diffondere un valore che probabilmente non è adeguatamente veicolato nelle scuole.”

“Quella dei gruppi emergenti – osserva il Presidente del Gal Irpinia Sannio – non sarà un’esibizione fine a se stessa, ma orientata, appunto, ai temi ambientali e dello sviluppo sostenibile, con contributi specifici e adeguati al tema della kermesse. La scelta di affiancare a questi gruppi dei nomi importanti nel panorama musicale, come De Gregori e Stato Sociale, scaturisce dalla volontà di offrire a questi giovani un palcoscenico più ‘ampio’, la possibilità di farsi conoscere anche dal grande pubblico e di ‘testimoniare’ meglio i valori e la mission che è alla base di un evento come VertegliaMater. La presenza di scuole, istituti di formazione, Università servirà a mettere a sistema un meccanismo virtuoso che connetta musica, ambiente, formazione, ed esaltazione delle nostre bellezze locali. Anche in questo – chiude Buonopane – e nel suo essere un incubatore di esperienze e di sviluppo, c’è il carattere fortemente innovativo di VertegliaMater”.

Nei prossimi giorni saranno definiti gli ultimi dettagli relativi alla convegnistica e ai momenti di studio incentrati sul tema dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.