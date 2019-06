“Da De Cesare silenzio assordante, chiediamo un incontro urgente”. La Curva Sud a muso duro

Sulla situazione dell’Avellino interviene la Curva Sud con un comunicato:

Abbiamo aspettato qualche giorno, giusto il tempo per renderci conto e capire più o meno la situazione. A questo punto chiediamo all’ ing. De Cesare un incontro urgente ad Avellino (non oltre le 48 ore), per spiegarci di persona la reale situazione e le sue intenzioni.

Non può il presidente continuare con questo silenzio assordante, è arrivato per lui il momento di metterci la faccia, perché non si gioca con la passione della gente e di un popolo.