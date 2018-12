Avellino Calcio Da Dalt è dell’Avellino. Musa: “Scelto in sinergia con Bucaro” 7 dicembre 2018

È giunta l’ufficialità dell’ingaggio di Franco Da Dalt già ieri in campo agli ordini di Giovanni Bucaro in attesa dell’ok per il trasferimento.

“Siamo felici di poter accogliere in squadra un giocatore come Franco Da Dalt, che unisce ad importanti doti tecniche anche la possibilità per mister Bucaro di variare moduli e situazioni di gioco” ha commentato il direttore sportivo Carlo Musa fiondatosi sull’argentino sfruttando i tentennamenti della Turris.

“Con l’allenatore – ha aggiunto il ds biancoverde- c’è stata subito sinergia sul nome: siamo sicuri che ci darà una grossa mano per il prosieguo del campionato”. Da Dalt sarà a disposizione già per l’esterna di Budoni.