Attualità Da Bruxelles all’Irpinia, il metodo KS si conferma eccellente innovazione tecnologica 7 ottobre 2019

La storia della KS International Group è costellata di importanti riconoscimenti, in ambito internazionale, che l’hanno resa famosa in Europa come negli Stati Uniti. KS nasce negli anni ’90 ad Avellino come piccola realtà artigiana del Sud Italia. Oggi, KS è un’azienda di dimensioni nazionali con sedi a Mercogliano, Milano, Roma, e l’apertura imminente di un nuovo centro nel capoluogo irpino in viale Alcide De Gasperi, nei pressi dello stadio. Oltre 200, inoltre, sono i centri specializzati distribuiti in Italia che adottano la metodologia KS.

E grazie alle sue alte competenze in campo ortopedico/fisiatrico, nel riequilibrio metabolico dell’organismo e nello studio dei materiali di applicazione, la KS ha ottenuto, nel 2016, l’ambìto riconoscimento dalla Commissione Europea quale migliore innovazione tecnologica in Medicina. Infatti, a Bruxelles è stato sancito che i plantari Attivo KS Medical, utilizzati con la metodologia dott.ssa Maria Antonietta Fusco, sono da considerarsi presidio indispensabile per la terza età, riducendo addirittura il rischio di caduta per l’anziano.

Una gratificazione di enorme valore che si aggiunge ai brevetti di metodologia clinica ottenuti negli Stati Uniti, e che riconosce nella attività pluridecennale e negli studi specifici di KS la mission prioritaria che mira a migliorare la qualità di vita delle persone.

Un percorso davvero invidiabile per un’azienda che orgogliosamente mostra le sue origini tutte irpine, a dimostrazione di ciò la prossima apertura ad Avellino del citato punto KS, e che proprio in questi giorni ha pubblicato sui canali social un interessante video esplicativo delle attività e dei prodotti KS, tra cui la linea Phyto, prodotti naturali provenienti da colture controllate, utili per ottimizzare la funzione di organi e apparati dell’organismo, e registrati presso il Ministero della Salute come integratori alimentari in tre categorie: drenanti, disintossicanti e rivitalizzanti.