Magazine Da “A’ pizza Club” a Prata Principato Ultra la pizza è l’essenza della felicità 5 luglio 2018

La pizza non è un primo, nemmeno un secondo e forse neanche un alimento. La pizza è l’essenza della felicità. Un concetto espresso da un utente Twitter che rispecchia in pieno lo stato d’animo di chi entra al “A’ pizza Club” di Prata Principato Ultra. Felicità che passa attraverso i tantissimi prodotti preparati nel forno rigorosamente a legna ed affidati alle mani di maestri pizzaioli che sono pronti a sfornare pizze in tantissime “versioni”. Dalla classica margherita alle cornucopie, pizze ripiene e panuozzi fino alle deliziose pizze dolci sempre preparate al forno.

A’ pizza club “la felicità” non si ferma qui ma passa anche tante varianti di antipasti e sfizioserie che vanno dai panini imbottiti, a rustici di vario genere fino ai rotolini ricchi di svariati sapori. Prima di andare via non potrete fare a meno di ordinare qualche ricco piatto della varietà di prodotti di friggitoria che “A’ Pizza Club” offre. Da asporto o comodamente seduti all’interno del locale di via Cosimo Petrillo a Prata Principato Ultra.