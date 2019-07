Avellino Calcio La Curva Sud incalza: “Contestiamo a oltranza. Festa nostro baluardo” 16 luglio 2019

All’indomani dell’acceso confronto al comune, la Curva Sud Avellino ribadisce la propria posizione già esternata attraverso l’esposizione di striscioni in città e provincia. La contestazione contro De Cesare e Mauriello avanza e caratterizzerà la gestione Sidigas fino a quando non sarà individuata una soluzione imprenditoriale alternativa in grado di rilevare il club biancoverde.

Il comunicato della Curva Sud:

“Intendiamo confermare e ribadire i concetti espressi nell’aula consiliare, a margine dell’incontro organizzato dal sindaco Festa con il Presidente Mauriello.

All’incontro, come ampiamente prevedibile, l’Ing. De Cesare non ha sentito il dovere di partecipare.

Comunichiamo ai signori De Cesare e Mauriello che saranno contestati fino alla fine dei loro giorni, anche se il Tribunale o la situazione attuale dovesse costringerli a restare temporaneamente al timone della società.

Riteniamo blasfema questa gestione della situazione: le chiacchiere, le bugie, il giocare a nascondino per mesi mostrano un volto di questa società intollerabile.

Ringraziamo il sindaco Festa per aver organizzato questo incontro ma riteniamo che alla luce di quanto emerso nella giornata di ieri, l’impegno del primo cittadino non possa ritenersi concluso, anzi a lui affidiamo le nostre speranze di essere informati in tempo reale su eventuali trattative, avendo la società disatteso anche questo impegno.

È doveroso che il primo cittadino nel suo ruolo di garante, permetta all’intero popolo sportivo di sapere come procedono le trattative sulla cessione dell’US Avellino, in totale trasparenza e sincerità.

Crediamo di avere il diritto di sapere cosa accade intorno all’ Avellino e capire anche chi vuole solo farsi pubblicità dietro la nostra squadra , o chi intende speculare sulla nostra passione.

Siamo certi che il sindaco Festa non tradirà le nostre richieste e vigilerà oltre che sulle trattative, anche sulla cessione della società, spingendo che la stessa venga affidata in mani sicure ed ad imprenditori affidabili e con voglia di

investire”.