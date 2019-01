Avellino Cure domiciliari Asl. Doppia stella per il rating di legalità alla cooperativa “Il Sorriso” 25 gennaio 2019

La cooperativa sociale “Il Sorriso” – onlus di Avellino, che gestisce le attività di cura domiciliare dell’Asl, già inserita nel 2017 nell’elenco nazionale delle imprese con Rating di legalità, istituito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha visto confermato l’accreditamento ed ha ottenuto anche una progressione nella classificazione, con l’attribuzione di una doppia stella ed un più.

Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012, volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un punteggio – misurato in “stellette” – indicativo del rispetto di elevati parametri di legalità, da parte delle imprese classificate e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione delle attività.

Si tratta, dunque, di un importante riconoscimento attribuito, previa verifica e valutazione delle documentazioni presentate, che garantisce trasparenza e pieno rispetto delle norme, a cominciare da quelle relative ai contratti degli operatori impiegati.

“Il nostro impegno – afferma il presidente de “Il Sorriso”, dott. Alberico Iannaccone – in un settore così delicato, come è quello dei servizi socio-sanitari, nel quale operiamo da oltre venti anni, ed i continui sforzi che compiamo per assicurare standard di alta qualità nelle prestazioni, avendo come riferimento i principi della mutualità, trovano ulteriore conferma in questo riconoscimento ufficiale”