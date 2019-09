Avellino Cura del Verde nei pressi delle scuole di Avellino: completati i primi interventi 3 settembre 2019

Il Comune di Avellino comunica che l’Assessorato all’Ambiente, nel rispetto del cronoprogramma definito, sta provvedendo alla cura del verde a servizio delle scuole cittadine.

In particolare sono stati completati i lavori dei seguenti plessi scolastici:

SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA di via D’Agostino, SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI VIA SCANDONE, SCUOLA MATERNA di via Piave, SCUOLA ELEMENTARE, MATERNA e ASILO NIDO PERNA, SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA RIONE PARCO, SCUOLA ELEMENTARE PICARELLI, SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA di VIA ROMA SCUOLA MATERNA GENNARELLI, SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA di VIA COLOMBO, SCUOLA MATERNA VALLE, SCUOLA MEDIA VALLE, MATERNA DI VIA DUE PRINCIPATI, SCUOLA MEDIA SAN TOMMASO, SCUOLA ELEMENTARE di RIONE MAZZINI, SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA San Tommaso

Seguiranno, nel rispetto del cronoprogramma definito, tutte le altre scuole cittadine entro il termine di inizio dell’anno scolastico.