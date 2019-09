Attualità CSV Irpinia solidale di Avellino: nuovo Presidente e programmazione fitta di appuntamenti 30 settembre 2019

Il CSV Irpinia solidale di Avellino ha un nuovo presidente. Marco Curcio è stato eletto all’unanimità nella seduta del Consiglio Direttivo dello scorso 18 settembre, subentrando al presidente uscente Giuseppe D’Argenio, al quale è andato il ringraziamento di tutto lo staff per il lavoro svolto in tanti anni di collaborazione con il centro.

Il giovane presidente Marco Curcio si dimostra entusiasta di questa nuova esperienza: «Ci accingiamo ad affrontare un autunno ricco di attività e di servizi, ma soprattutto un autunno che rappresenta l’avvio di una nuova stagione per il Centro Servizi per il Volontariato di Avellino, una sfida impegnativa ma bellissima, che ci apre a nuove opportunità ed a una crescita sul territorio; l’accorpamento con il CSV di Benevento rappresenta e deve essere considerato come un’occasione da non sprecare in quanto arricchimento di competenze per i dipendenti e i collaboratori. In questo modo si potrà offrire agli ETS di entrambe le province servizi ed attività che saranno forti degli anni di esperienze maturate da chi lavora per il volontariato da tempo e che vedrà unirsi le migliori pratiche messa a punto dai due Centri. La nostra attenzione è sempre alta, tiene e terrà conto sempre delle esigenze territoriali del volontariato; sicuramente quello che ci si prospetta è affascinante ed impegnativo ma io, insieme a tutti i consiglieri che siedono nel CD del CSV, non ho intenzione di deludere nessuno: il nostro sarà sempre un impegno massimo, anche se umanamente passibile di qualche possibile errore che sicuramente i più ci perdoneranno!».

Continua il presidente: «L’accorpamento con il CSV di Benevento è una prova che nessuno mai ha affrontato, sarà sicuramente difficile mettere insieme due territori diversi, ma accomunati da peculiarità e problemi, e fino ad ora il lavoro di team dei due CSV ha dimostrato accordo e comunione di intenti; le sfide non ci devono spaventare, anzi devono spronarci a fare del nostro meglio. Come diceva Martin Luther King: La vera misura di un uomo non si vede nei suoi momenti di comodità e convenienza bensì tutte quelle volte in cui affronta le controversie e le sfide».

Il CSV riparte, dunque, da questo settembre rinnovato e propositivo, confermandosi attivissimo nel portare aventi progetti e nel coltivare iniziative importanti. Numerose le attività in programma per i prossimi mesi. Con la ripresa della programmazione, un’attenzione particolare sarà rivolta al roll up e allo striscione per le associazioni, nonché all’assegnazione di borse di studio per il master in management del Welfare territoriale, organizzato dall’osservatorio per le politiche sociali dell’Università di Salerno; è prevista, inoltre, la premiazione dei volontari segnalati dalle associazioni irpine ed è confermato l’impegno a sostegno dei volontari e dei potenziali volontari con servizi di consulenza, corsi di formazione e varie attività di promozione. Accanto, poi, ai consueti incontri territoriali con le associazioni e a una campagna promozionale sul CSV e il volontariato.

È con grande entusiasmo che tutto il gruppo dirigenziale si appresta ad affrontare questo nuovo anno di lavoro, con la consueta fiducia nella forza del volontariato e nel valore della condivisione e col proposito costante di fare del proprio impegno un servizio reso alla società tutta.