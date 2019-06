Sport Cronoscalata al Santuario, vince Ciervo. Nobis prima nella gara femminile 9 giugno 2019

Bella giornata di sport a Mercogliano con la X Cronoscalata al Santuario, gara ciclistica a cronometro organizzata dalla Pro Loco Mercogliano in collaborazione con l’ U.S. Acli provinciale di Avellino e valida anche come prova regionale del Circuito Scalatore Campania 2019.

A trionfare ieri nella faticosa scalata alla vetta di Montevergine è stato Roberto Ciervo della ASD Cicloamatori Caserta con il tempo record di 35’40’’. Per soli 8 secondi ha calcato il secondo gradino del podio il sorrentino Raffaele Cinque della Team Ciclismo Sorrentino, già vincitore per ben 4 volte della Cronoscalata al Santuario, che ha arrestato il cronometro a 35’48”. Medaglia di bronzo per Luigi Salvatore Ferrara della ASD Mastantuoni Sport, con il tempo di 38’15’.

Tra le donne la prima classificata è risultata essere Lucia Nobis della Asd Animal Sport Italia, invece ad aggiudicarsi il primo premio, tra le società sportive presenti, è stata la Lupin Bike, presentatasi ai nastri di partenza con ben 8 elementi. Un successo di presenze di atleti provenienti da tutta la Regione, dal Sud Italia e anche dalla Lombardia e grandi emozioni per il ricordo di Michele.

Alle 15 sulle note della musica del video promozionale della X edizione realizzato dall’ artista Gennaro Saveriano, una emozionante coreografia dei maestri Carmine Pagano e Valeria Coppola della Loreto ha reso un primo affettuoso tributo a Michele, giovane prematuramente scomparso a cui è dedicata la gara.

A tagliare il nastro insieme al neo Sindaco di Mercogliano ed ex Presidente della Pro Loco Mercogliano Vittorio D’Alessio, il delegato del CONI Avellino Giuseppe Saviano, il vice- presidente della Pro Loco Mercogliano Stefania Porraro e tutti i volontari dell’associazione, i consiglieri del Comune di Mercogliano Stefania Di Nardo e Davide Bolognese, il presidente del Unpli Comitato Provinciale di Avellino Giuseppe Silvestri, il presidente regionale dell’US Acli Alfredo Cucciniello, il coordinatore dei comitati organizzatori di Avellino, Salerno e Benevento delle Universiadi Napoli 2019 Bruno Iovino, il Prof. Mario Perrotti dell’Associazione Nuova Dimensione, i maestri Carmine Pagano e Valeria Coppola della Loreto Academy, gli amici e sponsor Carolina Di Gennaro della Dg3 Dolciaria e Francesco Rodia di Expert Parente.

Giornata, dunque, all’insegna del sano sport e occasione per far conoscere le eccellenze irpine ai tanti atleti che sono giunti dalle regioni limitrofe. Momenti di commozione alla premiazione ufficiale degli atleti, inaugurata dalle esibizioni delle allieve della Fidia Dance dei Maestri Paolo e Agnese Argenziano.

Alla voce dell’artista Giuseppe Joy Saveriano è stato affidato il ricordo di Michele e, a sorpresa, in chiusura, dopo il ringraziamento a tutti coloro che hanno dato il loro supporto per la realizzazione dell’ evento, in particolare alle associazioni Ekoclub International di Mercogliano, alla Misericordia del Partenio, alla Pro Civis di Montoro e alla Misericordia di Montoro, un omaggio simbolico molto commovente al neo Sindaco da parte di tutti i volontari della Pro Loco.