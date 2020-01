Provincia Criticità al Landolfi di Solofra: la UIL FPL scrive ai sindaci 23 gennaio 2020

La Uilfpl ha inviato ai Sindaci e Consiglieri Comunali di Solofra,Montoro e

Serino in ordine alle criticità dei servizi presso il P.O.di Solofra:

“Abbiamo registrato ed espresso tutto il nostro disappunto nei confronti delle

Direzioni Aziendali che si sono succedute, non avendo effettuato alcun

adempimento dopo l’emanazione da parte del Presidente della Regione Campania

del decreto 29/2018, di annessione del Presidio di Solofra all’Azienda Ospedaliera

Moscati, ed in particolare a distanza di sei mesi dal suo insediamento la nuova

direzione non ha fornito adeguate risposte alle varie istanze formulate da questa

O.S.,di fatto sottraendosi anche alla convocazione di tavoli tecnici,così come

concordato nell’incontro in Prefettura del 17/12/2019 – dichiara il Segretario

Generale Gaetano Venezia –

Le criticità sono presenti in tutti i reparti,a partire dal reparto di Chirurgia

Generale che di fatto gestisce anche e soprattutto il Pronto

Soccorso,determinando l’allungamento delle liste di attesa che attualmente sono

di circa sei mesi,del reparto di Radiologia che sono presenti solo 4 dirigenti

medici,di cui solo 2 unità che turnano in maniera completa.

Si è addirittura previsto che per sopperire l’assenza della guardia da parte dei

medici delle U.O.di Chirurgia,Medicina ed Ortopedia, nei notturni e festivi,che

l’anestesista risponda a tutte le chiamate delle U.O.per svolgere di fatto il ruolo

di guardia interdivisionale,che non compete agli stessi.

Nel confermare l’importanza che riveste il P.O.di Solofra, la Uilfpl ritiene

necessario ed urgente organizzare i servizi del presidio, accelerare l’integrazione

dei servizi dei due presidi e l’attuazione immediata di quanto previsto nel decreto

n.29 del 2018,ed il contestuale convenzionalmente delle specifiche professionalità

occorrenti per il normale funzionamento dei servizi del P.O. di Solofra,conclude il

sindacalista”.