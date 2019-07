Crisi Sidigas, dal tribunale al comune: De Cesare ad un bivio

Dal tribunale al comune. La crisi Sidigas approda sul tavolo istituzionale dopo il venerdì che ha consegnato ai tifosi dell’Avellino e della Scandone altra incertezza. Avanti con De Cesare ma a quali condizioni e secondo quali procedure dettate dall’amministrazione controllata in attesa di presentare il piano di rientro?

Vuole capirlo il sindaco Gianluca Festa che ha convocato tutte le parti in causa alle 10 a palazzo di città. Atteso il presidente Claudio Mauriello, in rappresentanza delle società sportive visto il possibile forfait di patron De Cesare, il commissario giudiziale Nicola Rascio insieme ai due sub commissari Tommaso Nigro e Rosaria Prezzo e il custode giudiziario Francesco Baldassarre.

Una mattinata cruciale per provare a comprendere le reali intenzioni di Sidigas per le due maggiori realtà sportive cittadine. L’attuale proprietà pare intenzionata a rilanciare in attesa di offerte per passare la mano.