Crisi Sidigas, appuntamento in Tribunale

Il caso Sidigas arriva in Tribunale. Stamane udienza davanti alla Prima Sezione del Tribunale Fallimentare di Avellino. All’atteso appuntamento, fondamentale come noto anche per il futuro delle società sportive di calcio e basket, si arriva con qualche certezza e qualche speranza in più dopo il via libera alla richiesta di concordato in bianco.

La Sidigas Spa ha di fatto scongiurato il rischio fallimento con un giorno di anticipo rispetto all’udienza di questa mattina. Agli atti della richiesta di concordato sono stati depositati i bilanci relativi agli esercizi chiusi dal 2015 al 2017, l’elenco dei creditori e la delibera del consiglio di amministrazione che aveva optato per la proposta di concordato.

Davanti il Tribunale è attesa anche la presenza di tanti tifosi, in fibrillazione per il futuro dell’Avellino Calcio e della Scandone.