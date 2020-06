Altre news dall'Italia e dal Mondo Criminalità, Sibilia: “Bene gli arresti al Nord Italia, contro le mafie incrementato di 10 milioni il Fondo Anti Usura” 30 giugno 2020

Dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia:

“Le mafie non conoscono confini geografici, oggi in almeno tre distinte operazioni sono stati tratti in arresto decine di affiliati operanti con metodo mafioso nelle più importanti regioni del Nord Italia, dove i criminali avevano infiltrato in maniera importante l’economia di quelle regioni. In questo momento è ancora più importante che mai stoppare il dilagare dell’economia mafiosa che spesso attraverso l’usura strozza le imprese, già provate duramente dagli effetti del coronavirus. La lotta alla criminalità organizzata è una priorità del nostro governo e per questo, per tutelare gli imprenditori onesti, abbiamo destinato nuove risorse, pari a dieci milioni di euro, al Fondo Antiusura. Una battaglia che ho condiviso con il sottosegretario al MEF Alessio Villarosa e al deputato Silvestri che ringrazio per la collaborazione su un tema che da sempre sta a cuore al M5S. La legalità aiuta la nostra economia, lo Stato è vicino alle imprese e lontano dagli affari sporchi”.