Covid-19, ricoveri ad Ariano: c’è l’inchiesta

di Anfan – La Procura di Benevento ha aperto una inchiesta sue due ricoveri avvenuti nel pronto soccorso arianese. Il primo relativo a una donna, poi risultata positiva al virus Covid-19, che avrebbe scavalcato la tenda pre-triage (filtro per i casi sospetti), entrando in pronto soccorso. Il reparto ha dovuto chiudere in via cautelativa per permettere la sanificazione dei locali.

La signora, le cui condizioni sono stabili, si trova ricoverata al Moscati di Avellino.

L’attenzione degli investigatori si è focalizzata anche su un secondo ricovero, avvenuto sempre ad Ariano, dove è arrivato un uomo con sintomi influenzali. Anche in quest’occasione è stata scavalcata la tenda triage, con rischi di diffusione di un possibile contagio. Al momento, comunque, non si conoscono ancora i risultati dei tamponi effettuati sull’uomo.