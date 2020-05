Covid-19, operai: aspettiamo l’esito del tampone da otto giorni

di AnFan – Aspettano da otto giorni di sapere se hanno il Coronavirus. Accade in provincia di Avellino, nello stabilimento della Industria Italia Autobus (IIA) di Flumeri. Dove due operai, risultati positivi ai test rapidi, ora attendono di conoscere il responso dei tamponi. L’unico strumento attendibile per diagnosticare il virus.

Uno loro collega, anche lui positivo ai test rapidi, aveva scoperto di avere il Coronavirus proprio dal tampone al quale è stato sottoposto. Lo screening, promosso dall’azienda, ha coinvolto 390 lavoratori. Conoscere l’esito degli esami, ai quali sono stati sottoposti gli operai, è fondamentale per l’azienda così da consentirle, in sinergia con l’Asl di Avellino, di ricostruire la rete dei contagi.

L’IIA, intanto, ha già adattato gli spazi per venire incontro alle restrizioni imposte per evitare l’epidemia da Coronavirus.