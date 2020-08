Covid -19, mascherine obbligatorie anche all’aperto a Castellamare di Stabia

Ritorna obbligatoria anche all’aperto la mascherina nel comune di Castellamare di Stabia. A renderlo noto è stato il sindaco Gaetano Cimmino attraverso un’ordinanza, resasi necessaria dopo che due cittadini locali hanno contratto il virus.

Il provvedimento resterà attivo fino al 23 Agosto, inoltre, ogni attività commerciale e pubblico esercizio dovrà rispettare la chiusura non oltre le 2 di notte.

Secondo il sindaco Cimmino si tratta di “un provvedimento necessario viste le notizie che ci giungono dall’Asl Na3 Sud e dai Comuni limitrofi dove si starebbe registrando un nuovo focolaio di coronavirus. Come ho già più volte avuto modo di sottolineare, questa è una fase critica non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Sono previste sanzioni fino a mille euro per chi non rispetterà le nuove disposizioni”.

“L’abbassamento dell’età media dei contagiati – conclude il sindaco di Castellammare – e le vacanze estive stanno facendo scattare nuovi campanelli d’allarme. Come avvenuto per i mesi scorsi, quando la cittadinanza ha risposto con responsabilità e maturità, anche adesso è ora di fare lo stesso per contenere il contagio ed evitare provvedimenti ancor più restrittivi. Ricordo inoltre che, come disposto dall’ordinanza n. 67 della Regione Campania, si intima chiunque abbia frequentato negli ultimi 14 giorni le strutture indicate nell’ordinanza regionale a farne tempestiva segnalazione al Comune ed alla competente Asl ed a rispettare l’isolamento domiciliare previsto”.