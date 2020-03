Provincia Covid-19, l’appello di Montoro Democratica: “Rispettiamo le regole. Restiamo a casa” 24 marzo 2020

Di seguito la nota di Montoro Democratica:

“Abbiamo avuto possibilità di riscontrare nella giornata di ieri un certo allentamento del rispetto delle misure adottate dalle Autorità Governative e Regionali per sconfiggere la drammatica pandemia che stiamo soffrendo e tornare alla vita normale. I giorni che abbiamo davanti sono cruciali, sopratutto nel nostro Mezzogiorno per puntare ai risultati sperati e vedere la luce in fondo al tunnel. Comprendiamo le esigenze di tutti ma è uno sforzo che dobbiamo fare in maniera rigorosa, per rispetto a noi stessi ed agli altri. È questo l’unico modo per affrontare oggi questo terribile virus e pensare al domani con fiducia. Siamo tenaci, fermi in questi propositi e rispettiamo le regole. Lo dobbiamo alla nostra coscienza civile ed al nostro comune senso di solidarietà che si è sempre affermato nei momenti difficili, lo dobbiamo alla nostra coscienza civile, ai nostri cari. Forza, rispettiamo le regole perché ce la possiamo fare. Un abbraccio a tutti”.