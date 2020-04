Covid-19, il medico contagiato: “Ecco il mio ricovero”

di AnFan – Il dottore Carmine Sanseverino, medico del Moscati risultato positivo al Coronavirus, dopo la testimonianza di ieri, racconta”Faccio precedere il mio arrivo da una telefonata e trovo il mio collega ultra-scrupoloso Cosimo che mi indica come devo comportarmi per accedere all’area COVID (sembrerà strano ma non mi ero mai preoccupato di sapere quale strada seguono i pazienti prima di accedere all’ambiente di visita)”.

“Quindi, presa la decisione di andare in PS bisogna decidere che mezzo utilizzare per raggiungere l’ospedale. Vorrei andare con la mia macchina per evitare un contatto ravvicinato con mia moglie con la quale, pur vivendo nello stesso appartamento, da quando ho la febbre, abbiamo attuato un distanziamento sociale, utilizzando due aree dell’appartamento e ai pasti siamo a più di un metro di distanza. Però ho 38 di febbre e decido di accettare la sua proposta. Con doppia mascherina ffp3 e chirurgica sopra occupo il posto posteriore destro e raggiungiamo il PS”.