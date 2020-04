Attualità Covid-19, gli ultimi dati aggiornati per regione 9 aprile 2020

Covid-19, i pazienti ricoverati con sintomi sono 28.399; di questi 3.605 (-88, -2,4%: un dato in calo costante da cinque giorni) sono in terapia intensiva, mentre 64.873 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Il calo dei pazienti in terapia intensiva è il più consistente dall’inizio dell’epidemia, anche se veramente molto piccolo considerando le misure restrittive.

I dati regione per regione

I dati suddivisi per Regione è quello dei nuovi casi totali. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore così come comunicato dal Ministero della Salute e Protezione Civile.

Lombardia 54.802 (+1388, +2,6%)

Emilia-Romagna 18.677 (+443, +2,4%)

Veneto 12.933 (+253, +4,2%)

Piemonte 14.522 (639, +4,6%)

Marche 4.955 (+96, +2)

Liguria 5.020 (+114, +2,3%)

Campania 3.344 (+76, +2,3%)

Toscana 6.552 (+173, +2,7%)

Sicilia 2.232 (+73, +3,4%)

Lazio 4.429 (+163, +3,8%)

Friuli-Venezia Giulia 2.299 (+81, +3,7%)

Abruzzo 1.931 (+72, +3,9%)

Puglia 2716 (+82, +3,1%)

Umbria 1.298 (+9, +0,7%)

Bolzano 1.903 (+68, +3,7%)

Calabria 874 (+15, +1,7%)

Sardegna 1026 (+51, +5,2%)

Valle d’Aosta 868 (+18, +2,1%)

Trento 2.708 (+106, +4,1%)

Molise 234 (+8, +3,5%)

Basilicata 303 (+6, +2%)