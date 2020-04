Attualità Covid-19, Espansione: supporto psicologico gratuito agli operatori sanitari. E 26 corsi di formazione 20 aprile 2020

Come impiegare in maniera costruttiva il lockdown? Espansione srl mette a disposizione 26 corsi di formazione. Un modo utile per trascorrere il tempo e per migliore le proprie competenze. I corsi sono destinati alle professioni sanitarie (crediti Ecm), agli assistenti sociali (crediti Cnoas), agli insegnanti (accreditamenti Miur) ed anche a dirigenti, quadri e lavoratori di qualsiasi impresa in materia di sicurezza sul lavoro.

“Abbiamo accreditato diversi corsi Ecm in materia di organizzazione delle imprese socio-sanitarie nella fase 2. Sempre su Arcadia è disponibile un corso gratuito per operatori sanitari ma anche per qualsiasi cittadino sulle tecniche di lavaggio delle mani e stiamo dando sostegno psicologico gratuito, con i nostri esperti, alle migliaia di operatori sanitari che sono in prima fila per l’emergenza Covid-19. Abbiamo in preparazione tante altre opportunità di formazione e siamo a disposizione delle aziende che hanno esigenze speciali in questo momento”.

“In particolare, attraverso la nostra piattaforma è possibile allestire, in pochi minuti, un seminario, una lezione, un meeting in completa privacy e sicurezza. Il nostro sistema di web seminar, operativo dal 2017, è a vostra disposizione”.