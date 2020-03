Covid-19, da Mercogliano stampe 3D contro l’emergenza

di AnFan – L’azienda 3DRap di Mercogliano stamperà in 3D valvole per le maschere respiratorie. L’azienda preveda di riuscire a fornire oltre 50 kit. Il lavoro è svolto in coordinazione con altre attività del nord come la Isinnova, punto di raccolta delle maschere respiratorie d’emergenza. Il contributo darà un aiuto fondamentale alle terapie intensive, che sono in carenza di attrezzature sanitarie. In questo momento, in tutta Italia, si stanno moltiplicando le iniziative di solidarietà che coinvolgono enti, aziende e privati.

E’ di oggi la notizia che a Benevento, il primo cittadino Clemente Mastella ha raccolto 120mila euro che saranno destinati all’acquisto di ventilatori respiratori per l’ospedale San Pio di Benevento. Episodi in linea con il trend nazionale che ha coinvolto nei gesti di solidarietà anche nomi della politica e della grande imprenditoria. Come Silvio Berlusconi che ha donato oltre sei milioni per l’acquisto di materiale sanitario indispensabile durante l’emergenza.