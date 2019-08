Cosa visitare in Campania? Sulla mappa a Molo Beverello la Regione “dimentica” l’Irpinia

Secondo la Regione Campania, in provincia di Avellino non c’è nulla da visitare. Niente di niente, a differenza delle altre 4 province. Almeno è questo quello che potrebbero pensare i turisti che transitano in questi giorni a Molo Beverello, a Napoli. Sulla cartellonistica apposta dalla Regione Campania, infatti, la casella “Avellino” è sguarnita. Dimenticanza o altro, di questo ci occuperemo nei prossimi girni.

La foto della mappa è stata postata sui social ed è subito partita, ovviamente, la polemica. Indirizzata in primis verso la Regione Campania, ma non solo. Certo, si tratta di una mappa non particolaremente approfondita, a ben vedere. Ma è comunque troppo strano che, nei luoghi da visitare, non ce ne sia nemmeno uno irpino.