Attualità Cosa sono i casino online ADM e perché sceglierli 26 aprile 2020

Praticare gioco d’azzardo a distanza in Italia è legale, ma soltanto sui siti di casino online ADM. Se questa sigla ha per noi un significato oscuro, niente paura. Cerchiamo di capire cosa sono i casinò online ADM, come trovarli e perché sceglierli.

Digitando su Google parole come “slot-machine online” o “casinò online”, avremo sul nostro schermo migliaia di risultati. Siti legali e illegali saranno uno sopra l’altro, e ovviamente dovremo scegliere soltanto i primi. Come fare? La sigla casinò online ADM, fa riferimento ai casinò che hanno una regolare concessione qui in Italia. ADM sta per Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un ente alle dipendenze del Ministero dell’economia, che gestisce le attività di gioco d’azzardo. Esso ha sostituito nel 2012 l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che veniva indicata con l’acronimo AAMS. Questa sigla è ancora molto utilizzata, infatti molto spesso leggiamo casinò AAMS anziché casino online ADM. Il senso però è lo stesso, si tratta degli unici casino legali nel nostro Paese. Se desideriamo iscriverci a un casinò virtuale, dunque dobbiamo sceglierne uno tra i casino ADM disponibili. Niente paura, sono centinaia.

Come riconoscere i casinò online ADM e dove trovarli

Riconoscere un casino online ADM non è molto complicato. Tutti i casinò legali in Italia infatti presentano sulla home page del loro sito il logo ADM. Cercarlo sulla pagina può richiedere qualche secondo dato che spesso è molto piccolo. In genere è posizionato nella parte alta a destra, ma spesso lo ritroviamo anche in fondo alla pagina. Si tratta di un logo che riproduce un piccolo timone con i colori della bandiera italiana e la sigla ADM. Questo logo ha sostituito il precedente, molto simile, con la vecchia sigla AAMS.

I casinò online legali ADM, oltre al logo, devono riportare tra le informazioni il numero di concessione. Anche questo in genere si trova a fondo pagina, e rappresenta il numero di licenza che viene attribuito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al casinò.

Trovare dunque i casinò online ADM tramite una semplice ricerca in Internet non è complicato. Se vogliamo possiamo consultare per avere un maggior livello di sicurezza l’elenco dei casinò AAMS legali presente sul sito ufficiale www.adm.gov.it. Qui sarà riportato il nome dell’operatori, l’indirizzo Internet del casino collegato, e il numero di concessione. In questo modo potremmo avere la certezza che il casino sia legale, dato che spesso i siti illegali assomigliano molto, nell’aspetto, a quelli autorizzati.

Perché scegliere un casino ADM

Scegliere un casino ADM, assicura al giocatore tutta una serie di fattori di sicurezza inesistenti sui siti di gioco illegali. Per poter aprire un casino online in Italia gli operatori devono soddisfare tutta una serie di requisiti di sicurezza molto severi. Grazie al rispetto di questi requisiti, tutte le transazioni, le comunicazioni e gli scambi che avvengono tra casinò e giocatore sono sicuri. Essi si basano su dei protocolli di crittografia molto avanzati, connessioni criptate che impediscono l’accesso ai dati a terze parti. Inoltre l’ADM effettua controlli periodici sui casinò legali, e tutela il giocatore in caso di problemi, ad esempio mancati pagamenti delle vincite.

I casinò online ADM sono sicuri sotto diversi punti di vista. Un altro fattore da considerare infatti è la sicurezza dei giochi. Ogni slot machine, roulette online, gioco da tavolo presente su questi casino legali è a sua volta provvisto di una licenza. Questa garantisce il corretto funzionamento del gioco, la conformità alle regole imposte e la totale casualità dei risultati. Per finire, soltanto i casinò legali promuovono il gioco responsabile, fornendo ai giocatori informazioni e strumenti utili a tenere sotto controllo la propria modalità di gioco.