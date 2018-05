Altre news dall'Italia e dal Mondo Corso di formazione per esorcisti alla Facoltà teologica di Napoli 30 maggio 2018

Un seminario in esorcismo. La Facoltà teologica di Napoli, punto di riferimento per gli studi teologici e pastorali di tutto il Meridione, ha inserito nel biennio di specializzazione in Teologia pastorale profetica, diretto da monsignor Salvatore Esposito, professore di Liturgia, un seminario di approfondimento di Demonologia. Sicuramente una novità che riflette le nuove esigenze manifestate dai fedeli.

Tra i relatori del corso, c’è anche padre Francesco Bamonte, presidente dell’Associazione internazionale esorcisti (Aie). La scelta va legata al numero crescente di fedeli che chiedono l’intervento di sacerdoti esorcisti per gestire e provare a risolvere casi più o meno delicati. Una situazione che, come facilmente intuibile, si presta anche a facili strumentalizzazioni e improvvisazioni che possono essere molto pericolose. L’iniziativa di formazione va proprio in questa direzione e punta a fornire una serie di utili strumenti necessari a valutare i singoli casi. Il seminario fornisce un vero e proprio identikit del posseduto.