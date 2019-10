Attualità Corso di assaggiatore di vino ad Atripalda: aperte le iscrizioni 21 ottobre 2019

Sono aperte le iscrizioni per il corso di Assaggiatore di Vino di I° livello di Onav Avellino.

Martedì 22 Ottobre presso l’Hotel Malaga, via Appia n° 95, Atripalda (AV), alle ore 20:00

sarà possibile prendere parte alla prima lezione.

Per partecipare al corso di assaggiatore di primo livello non sono necessarie competenze

pregresse, ma solo tanta voglia d’imparare i segreti che sottendono una corretta

degustazione del vino.

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai discenti le basi per degustare e valutare correttamente un

vino, ma soprattutto rappresenta un punto di incontro intorno a cui costruire insieme una

condivisa cultura del vino, facendo leva sulla comune passione per il buon bere.

Notizie sul corso di Assaggiatore di primo livello:

Il Corso si sviluppa in 14 lezioni teorico-pratiche dalla durata di circa 2 ore ciascuna,

articolate in due momenti, uno teorico, volto ad affrontare differenti focus didattici, ed uno

pratico, in cui si da spazio ad una condivisa analisi sensoriale, assaggiando ad ogni incontro

3 vini. Complessivamente saranno degustati oltre 50 Vini.

Al termine del corso è prevista la sessione d’esame con una prova teorica ed una pratica di

degustazione.

Il corso è aperto a tutti, anche a chi è privo di qualsiasi esperienza!

Il Calendario delle lezioni:

1° Cos’è l’ONAV e chi è l’Assaggiatore

2° Quanto siamo sensibili al gusto?

3° Saper assaggiare

4° Legislazione ed etichetta dei vini

5° La vite, origine di tutto

6° Enologia – Dal grappolo al mosto

7° Enologia – Il mosto si trasforma

8° Enologia – La vinificazione in rosso

9° Enologia – Altre vinificazioni

10° Enologia – L’affinamento del vino

11° A volte qualcosa non va

12° I vini speciali con spuma

13° I vini speciali senza spuma

14° Enografia della Regione

Esame finale

Gli scopi dell’associazione

• Mantenere viva ed efficiente nei Soci la tradizionale funzione di assaggiare e di valutare

i vini, valorizzando il loro specifico e insostituibile impiego anche con l’opera di

sensibilizzazione presso enti, istituzioni e privati, perché facciano ricorso abituale alle loro

competenze;

• istituire per i Soci corsi specialistici, a tutti i livelli, al fine di dare loro una preparazione

generale che sia il più possibile unitaria, di contribuire ad una sempre maggiore e migliore

affidabilità in sede di valutazione, di offrire un continuo aggiornamento sotto il profilo

metodologico;

• promuovere iniziative volte a fare conoscere l’importanza (rendere più attento il

produttore e più consapevole il consumatore) e il piacere (favorire l’approccio corretto con

il prodotto) dell’arte dell’assaggio;

• gestire l’Albo Nazionale dei Soci, allo scopo di tutelare il titolo “Assaggiatore di Vino” e

le sue prerogative.

Per info e Prenotazioni: avellino@onav.it, Giuseppe Iannone, Delegato Tel. 3420494288; Simona

Beccaro, Segreteria Tel.3383880000

Sede del Corso: Hotel Malaga, via Appia n° 95 Atripalda (AV), www.hotel-malaga.it