Sport Corso arbitri di calcio 2019 ad Avellino, al via le iscrizioni: è gratuito 27 settembre 2019

Il 15 ottobre riparte il corso nazionale per arbitri di calcio a 11 e calcio a 5 tenuto dalla Sezione AIA di Avellino, situata in via Pironti 1/B. Il corso è aperto a ragazzi e ragazze che abbiano almeno 15 anni di età ed è completamente gratuito. Le lezioni riguarderanno il regolamento del gioco del calcio, al fine di sostenere l’esame finale per diventare arbitri ufficiali.

Conseguito il titolo, i nuovi arbitri saranno chiamati a dirigere gare ufficiali ed avranno diritto a:

Rimborso spese per le gare dirette; tessera federale che permettere l’accesso a tutti gli stadi d’Italia per le competizioni FIGC; materiale tecnico e divise ufficiali; 1 credito formativo scolastico; strutture di allenamento dedicate sotto la supervisione di un atletico qualificato.

“Il corso arbitri è un’opportunità per i giovani che vogliono mettersi in gioco ed il punto di partenza di un percorso di crescita personale e sportiva. Gli interessati possono contattarci tramite i nostri account social (Facebook: Sezione AIA di Avellino; Instagram: aiaavellino) o al numero 3457637319 per info ed iscrizione”.