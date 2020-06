Cronaca Corruzione, sindaco salernitano arrestato con tangente in tasca 5 giugno 2020

Il sindaco di Praiano, nel Salernitrano, Giovanni Di Martino, è stato arrestato in flagranza di reato per una ‘mazzetta’ da 250 euro ed è ai domiciliari. La tangente è stata incassata davanti agli agenti della Mobile coordinati dalla Procura salernitana.

Di Martino, oltre ad essere primo cittadino di Praiano è presidente della Conferenza dei sindaci della Costa d’Amalfi, e deve rispondere di concussione a danno di un libero professionista che ieri sera ha sporto denuncia alla Squadra Mobile. L’uomo, amministratore di un condominio di uno stabile nel quale al termine della scorsa estate erano stati riscontrati alcuni problemi al sistema fognario, dopo aver dato incarico e pianificato gli interventi necessari al ripristino della funzionalità del sistema, visto che vi era anche un problema alle tubature principali sottotraccia lungo la strada comunale, aveva contattato il sindaco per risolvere definitivamente la situazione. A maggio aveva appreso che sarebbero stati effettuati dei lavori sulla rete fognaria principale e che il Comune stava per eseguire degli scavi proprio in prossimità dell’entrata del parco in cui c’era lo stabile. Così ha dato incarico a un suo tecnico di concordare con la ditta esecutrice dei lavori l’intervento di riparazione sulla rete fognaria nella parte di pertinenza del loro condominio, lavori poi effettivamente eseguiti. Ma nel pomeriggio del 3 giugno scorso scorso, il denunciante era stato contattato direttamente da Di Martino e invitato a raggiungerlo al Municipio.

Qui, nel corso del colloquio, il sindaco gli ha chiesto per regolarizzare la pratica ed evitare possibili ripercussioni amministrative e pecuniarie e lungaggini burocratiche, 250 euro in contanti, dandogli appuntamento a Salerno oggi per la consegna della somma. Cosi’ e’ stato disposto uno specifico servizio di pedinamento della Squadra Mobile che, nei pressi di un bar a Salerno in via Roma, dopo aver osservato Di Martino mentre intascava il danaro, lo hanno arrestato.