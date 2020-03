Coronavirus, summit finito. “Pronto soccorso sarà sanificato, nessuna chiusura”. 75 persone in isolamento

Picariello e Spiniello – Dalla Prefettura di Avellino, ecco le dichiarazioni del Prefetto Paola Spena al termine del lungo summit che si è tenuto a Palazzo di Governo per l’emergenza Coronavirus. “I soggetti che potenzialmente sono venuti in contatto con la donna risultata positiva e che è transitata per il Moscati sono 75. Ovvero i 50 utenti che sono transitati in Pronto Soccorso, più 25 operatori sanitari. Saranno invitati ad isolamento fiduciario che, per fortuna, è ridotto ad una settimana, quindi fino all’11 marzo”.

“Il Pronto Soccorso non sarà chiuso ma sanificato questa notte”, afferma il direttore generale del Moscati, Renato Pizzuti. “Il padre della donna è in isolamento, i risultati dei due tamponi effettuati arriveranno in tarda serata. I cittadini possono tranquillamente venire, se ne hanno bisogno, in ospedale. E’ tutto sotto controllo ed è stato fatto tutto il possibile per evitare pericoli. Ad oggi, ripetiamo, non ci sono positività. Il reparto di otorinolaringoiatria aprirà l’11 marzo. Il personale messo in quarantena del Pronto Soccorso sarà integrato da nuovo personale”.

“Il presidente del Tribunale ha invitato a scaglionare gli orari delle udienze, soprattutto quelle civili e al Giudice di Pace, in modo da evitare sovraffollamenti a Palazzo di Giustizia. Le scuole restano regolarmente aperte”, ha aggiunto il Prefetto Spena.

In Irpinia, in tutto, le persone in isolamento sono 88. Al momento, non sono state prese decisioni per quanto riguarda il bomba day che si dovrebbe tenere il prossimo 19 aprile.