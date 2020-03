Benevento Coronavirus: stop alla movida a Benevento, locali chiudono 6 marzo 2020

I locali della movida della città di Benevento resteranno chiusi in questo week end per evitare contagi da coronavirus tra i giovani. “Gli esercenti dei locali del centro storico – si legge in una nota – a seguito delle disposizioni emanate dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, ribadite nell’ordinanza del Comune di Benevento, hanno assunto la decisione di rimanere chiusi durante questo fine settimana. Considerato che, a detta degli esperti, questa settimana dovrebbe far segnare il picco dei contagi – si legge ancora -, i gestori dei locali più volte accostati, impropriamente a nostro avviso, a fatti ed episodi spiacevoli hanno assunto responsabilmente la decisione in parola”.

“Intendiamo in questa sede altresì chiedere scusa ai nostri abituali frequentatori, ma siamo certi che comprenderanno le ragioni che ci hanno indotti ad assumere la decisione, se in questo fine settimana dovranno fare a meno della nostra presenza che in qualche modo assicurava loro momento di svago”, concludo gli esercenti dei locali.