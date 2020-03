Attualità In Evidenza Primo Piano Coronavirus, sciopero in tutto il sito SEVEL da martedì fino a sabato 21 Marzo 16 marzo 2020

” L’emergenza sanitaria da COVID-19 continua ad estendersi su tutto il territorio nazionale,persino a

livello internazionale,causando centinaia di morti,nonostante i decreti ministeriali che limitano le

libertà individuali e le raccomandazioni diffuse dagli organi istituzionali e dai mass media.

E’ paradossale che in simili circostanze governo,organizzazioni padronali e cgil-cisl-uil possano

ritenere utile all’arresto di una singolare pandemia virale, un “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” contenente indicazioni igienico-sanitarie di ipotetica efficacia:

– accesso contigentato e ridotto agli spazi comuni (spogliatoi,mense,servizi igienici,aree relax

e fumatori). In Sevel le pause giornaliere sono a prevalente carattere collettivo ,con

utilizzo contemporaneo dei servizi igienici, negli spogliatoi la disposizione degli

armadietti non consente il rispetto della distanza di sicurezza.

– orari di ingresso/uscita scaglionati. In Sevel la maggioranza di oltre 6000 lavoratori è

turnista/pendolare, fruitore dei servizi di trasporto pubblico e costretta ad operazioni

identificative tramite badge in ingresso ed a premere pulsantiere imparziali di controllo

in uscita.

– consegna di dpi,carenti da settimane persino nei presidi sanitari, ove non sia possibile il

rispetto della distanza minima di sicurezza. In Sevel la distanza interpersonale è ridotta in

numerose postazioni lavorative, per esigenze tecnico-produttive.

E’ altresì INACCETTABILE che vengano delegate responsabilità istituzionali di sorveglianza,controllo e delibera in merito all’attuzione di simili misure agli rls/rsa aziendali,nominati dalle organizzazioni sindacali firmatarie, privi di adeguata formazione e conoscenza in merito al rischio biologico per esposizione al covid19.

Per i suindicati motivi al fine di tutelare l’incolumità dei lavoratori, dei loro familiari ed evitare probabili ripercussioni sull’intera collettività del territorio regionale ed extraregionale il Coordinamento SLAI Cobas di Chieti dichiara SCIOPERO IN TUTTO IL SITO SEVEL SU TUTTI I TURNI LAVORATIVI DA MARTEDI’ 17 MARZO FINO A SABATO 21 MARZO 2020 “.