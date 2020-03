Attualità Coronavirus, ordini professionali uniti per il “Moscati” 25 marzo 2020

Quando gli eventi diventano indecifrabili ed incomprensibili con la sola ragione, quando la luce fa fatica ad attraversare le fitte nuvole della tormenta, gli uomini di buona volontà hanno l’obbligo morale di rimboccarsi le maniche e dare il proprio contributo, senza distinzione di condizione o convinzione, come fa ogni arto del corpo a servizio dell’altro.

E’ in questa ottica che tutti gli ordini professionali della Provincia di Avellino hanno coralmente e senza indugio attivato una Campagna di raccolta fondi a sostegno dell’Ospedale San Giuseppe Moscati, uniti in un’unica missione, guidati da un solo granitico imperativo, battere il nemico invisibile ed abbracciare chi combatte in prima linea, munito del solo cuore pulsante e sostenuto unicamente dal coraggio del collega al suo fianco.

Ecco a voi la rete che abbiamo creato, fatta di fili invisibili ma resistenti, tanto da riuscire a reggere i più deboli, convinti che raccogliere le forze oggi significa sognare il domani, certi che sarà difficile e complesso da costruire, ma tutto da vivere.

Aderiamo quindi alla Raccolta di Fondi per il Moscati, perché il domani sia una certezza per tutti!!

Siamo fieri e felici di comunicare che la somma raccolta ad oggi ammonta ad euro 43.762,50 e che è appena stato inoltrato l’ordine di acquisto urgente —ed alle medesime condizioni praticate alle strutture sanitarie— di videolaringoscopi e altre attrezzature necessarie per gestire l’emergenza dei pazienti con insufficiente capacità respiratoria che necessitano di essere intubati.

Entro brevissimo tempo questi preziosi strumenti saranno installati per salvare vite umane!!!

Proseguiamo ancora senza sosta, in attesa di essere in grado di investire una seconda tranche di fondi non appena disponibile.