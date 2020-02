Coronavirus, nessun sintomo per il 38enne residente a Bisaccia. Isolamento “precauzionale” per 14 giorni

Alfredo Picariello – Gli è stato consigliato l’isolamento domiciliare, in via precauzionale, per 14 giorni. I medici dell’azienda ospedaliera Moscati di Avellino, dopo averlo visitato accuratamente seguendo tutte le procedure previste in questi casi, non hanno riscontrato nessuna sintomalogia da coronavirus e lo hanno dimesso. Un 38enne di Bisaccia, cinese, residente in Irpinia da tre anni, tornato ieri sera dal suo Paese dopo averlo raggiunto il 27 gennaio scorso, dovrà ora stare nella sua abitazione almeno per due settimane.

Le maggiori precauzioni rispetto alle indicazioni dello staff della Città Ospedaliera, sono state prese dal sindaco di Bisaccia, Marcello Arminio. “L’uomo – sottolinea il primo cittadino – è sposato ed ha una figlia di 9 anni. Per questo motivo, riteniamo opportuno che non abbia contatti con nessuno”.

Il 38enne, titolare di un negozio a Bisaccia, come detto è rientrato ieri sera. Non ha avuto contatti con nessuno, perché Comune e vigili urbani si sono subito attivati. La Città Ospedaliera, quando è stata contattata, ha spiegato agli uomini del 118 tutte le procedure da seguire per accompagnare in ospedale, ad Avellino, il 38enne. Una volta giunto nella struttura del capoluogo irpino, l’uomo di nazionalità cinese è stato accompagnato presso una stanza, in isolamento. Dopo la visita, che non ha riscontrato sintomi da coronavirus, l’uomo, sempre in ambulanza, è stato di nuovo trasportato a Bisaccia.

La figlia si trova presso l’abitazione di amici dove vi resterà per i prossimi giorni, mentre la moglie, a spese del Comune, sarà ospitata in una struttura ricettiva. Il Moscati ha segnalato il caso all’Asl che ora dovrà svolgere la dovuta vigilanza sanitaria nei confronti dell’uomo.

“Stiamo seguendo tutte le direttive che ci giungono dalla Regione Campania e dal ministero della Salute”, spiega il direttore generale dell’azienda sanitaria, Maria Morgante.

“Provvederemo noi a portare al nostro compaesano il cibo, lasciandolo gli alimenti sull’uscio di casa”, dice il sindaco di Bisaccia. Il negozio sarà gestito, invece, direttamente dalla moglie.