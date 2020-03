VIDEO/ Coronavirus, mascherine gratis per tutti a Dentecane: le realizza una stilista volontaria

Emergenza Coronavirus: Nadia Viscosi, una ragazza di origini sarde ma residente a Dentecane, frazione di Pietradefusi (AV), prepara gratuitamente mascherine per le persone del posto.

L’opera è completata dalla sua amica Nicoletta Medici , collaboratrice di un’associazione di volontariato, che le distribuisce porta a porta in una confezione apposita. Entusiasti dell’iniziativa tutti gli abitanti di Dentecane che in cambio forniscono a Nadia fodere e garze sterili che poi vengono lavorate e trasformate. Anche i carabinieri della locale stazione, il parroco e la farmacia hanno ricevuto le mascherine. “Sarei dovuta tornare in Sardegna ma a causa dell’emergenza Covid 19 non è stato più possibile. Visto che ora non posso lavorare ho deciso di impegnare il mio tempo per preparare mascherine per la popolazione che mi ha accolto con affetto”. Nadia ha studiato all’accademia della moda a Napoli e con il suo estro personalizza le mascherine con disegni e colori che le rendono uniche.

Qui per il servizio di Enzo Costanza.