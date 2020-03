Coronavirus, L’associazione CONTROVENTO richiama l’attenzione all’impegno ad Avellino

Mentre l’emergenza da Covid raggiunge le sue punte più alte in Italia e il Sud tenta di approntare ogni sistema di difesa, ad Avellino si assiste alla corsa demagogica a indicare la struttura sanitaria più idonea a fronteggiare l’ondata: l’ex ospedale “Maffucci”, qualcuno pensa anche al dismesso edificio del “Moscati” in viale Italia e c’è anche chi ipotizza l’impianto di Monteforte. Come se ci fosse tempo sufficiente, mezzi adeguati, e personale utile per poterle allestire. Come se si trattasse di misurarsi con un qualcosa al di là da venire e non, invece, già presente e delineata nella sua gravità.

L’associazione “Controvento” richiama l’attenzione e l’impegno urgente di chi oggi è chiamato a garantire la salute sul territorio e chiede di liberare il campo da ogni atteggiamento di convenienza. Avanza così alcune proposte con lo spirito di collaborazione che il momento richiede.