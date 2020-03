Coronavirus, la lettera dei sindacati al Prefetto di Avellino

” Eccellenza, le scriventi Oo.Ss., come sempre fatto e a Lei noto, hanno sempre dimostrato senso di

responsabilità, di fatto stiamo ponendo in essere tutto quanto nelle nostre possibilità, attraverso ciascuna delle articolazioni, ovvero federazioni, e l’azione indispensabile dei delegati sui luoghi di lavoro, per informare adeguatamente sui comportamenti da adottare e sollecitare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza finalizzati a contenere le forme di contagio da virus Covid-19, in linea con quanto prescritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal protocollo Governo e Oo.Ss. del 14 Marzo u.s. con le ordinanze regionali emanate in questi giorni.

Ci appare indispensabile, proprio in una fase di emergenza senza precedenti come quella che stiamo vivendo, convogliare gli sforzi di tutti gli attori istituzionali, sociali, della società civile, per un’unicità di obiettivi comuni e così poter gestire oltre l’emergenza anche i nuovi ammortizzatori sociali.

Considerate anche per tutte le istanze prodotte da varie federazioni di Avellino in riferimento alle carenze di mancate misure per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, senza le forniture delle Dotazioni di Protezioni Individuali (guanti, gel igienizzanti, attività di sanificazione, pulizia di livello adeguato alla gravità del momento) ovvero, nonostante la pianificazione di rarefazione dei turni non viene rispettata la distanza minima sociale tra persone, di almeno un metro.

E verificato che alle scriventi OO.SS. sono state già avanzate richieste di attivazioni di Cassa Integrazione da aziende di più settori e richieste di “aiuto” di dipendenti. Le chiediamo di farsi promotrice del Tavolo di cui all’oggetto che veda la partecipazione dei vari attori sociali così da dettare linee guida in tema di gestione prevenzione e sicurezza, così come per la gestione degli ammortizzatori sociali nuovi ed

estesi “.